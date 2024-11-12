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Трамп назвал аргентинского лидера Милея «своим любимым президентом»

Администрация президента Аргентины: Трамп назвал Милея своим любимым лидером

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с аргентинским лидером Хавьером Милеем назвал его «своим любимым главой государства». Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни.

«Хавьер Милей провел телефонный разговор с <...> Дональдом Трампом», — сообщил он.

При этом Мануэль Адорни не стал уточнять, о чем именно беседовали политики.

12 ноября газета The Washington Post опубликовала руководство для граждан США, которые хотят покинуть страну из-за победы Дональда Трампа на выборах главы государства. По словам журналистов, наиболее популярными для переезда являются пять стран — Ирландия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и Австралия. Во всех этих государствах английский язык считается официальным.

Тем не менее американцы рискуют столкнуться с иными проблемами при попытке стать полноценными эмигрантами, предупредили авторы статьи. Оформление соответствующих документов может занять достаточно много времени, и само проживание может оказаться дорогим.

Ранее политолог объяснил, чем нынешний Дональд Трамп отличается от самого себя в 2016 году.

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