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В Кремле призвали «не забегать вперед» с идеями о войсках ЕС на Украине

Песков: отправка европейских войск на Украину должна обсуждаться на переговорах

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею об отправке войск стран — членов Европейского союза (ЕС) на Украину после завершения боевых действий, призвал «не забегать вперед». Он сделал соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Как сказал представитель Кремля, подобные вопросы должны обсуждаться в ходе переговоров.

«Забегать вперед и до как такового перемирия [не стоит]. А мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и <...> достигнуты все поставленные цели [специальной военной операции]», — добавил Песков.

Также он обратил внимание, что Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом. Однако сейчас какие-либо предпосылки для возобновления диалога отсутствуют, так как от него отказывается Украина.

13 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп считает необходимым размещение войск европейских стран на Украине. По мнению будущего американского лидера, соответствующий контингент должен появиться на украинской территории после завершения конфликта и следить за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона заподозрили в желании отправить войска на Украину до возвращения Дональда Трампа к власти в США.

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