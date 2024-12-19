Путин и президент Узбекистана поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, беседа состоялась по инициативе узбекистанской стороны. В ходе разговора Мирзиеев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника войск химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Он подчеркнул, что его страна решительно осуждает этот подлый террористический акт.

«Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что лидер Узбекистана также поздравил Путина с успешным проведением «Прямой линии» и большой пресс-конференции по итогам года.

Там добавили, что оба президента подтвердили стремление и далее последовательно развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям.

18 декабря посольство Узбекистана в Москве сообщило о контактах с РФ по делу о покушении на Кириллова.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Ранее Путин обсудил с Мирзиеевым по телефону Украину и Сирию.