Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли, что заставит Польшу изменить позицию по Украине

Пушков: влияние Трампа может заставить Польшу изменить позицию по Украине

close
Shutterstock

Влияние избранного президента США Дональда Трампа и развитие военной ситуации на фронте не в пользу Киева может заставить Польшу изменить позицию по Украине. Так глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале будущее председательство Варшавы в ЕС.

«С 1.01.2025 председательство в ЕС переходит к Польше, в которой взяли верх древние инстинкты непримиримого врага России», — подчеркнул он.

Как напомнил сенатор, во второй половине 2024 года в ЕС председательствовала Венгрия. Будапешт за это время сделал многое для продвижения идеи о необходимости переговоров.

Однако Польша может начать «тянуть в другую сторону», заняв место Венгрии и будучи председателем в ЕС.

По словам Пушкова, только влияние Трампа и успехи российских войск на Украине могут заставить Варшаву «занять более умеренную позицию» относительно конфликта.

В начале декабря премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил о риске расширения конфликта и подчеркнул необходимость совместных усилий для предотвращения необратимых решений мировых лидеров, добавив, что для достижения мира нужно как можно быстрее добиться прекращения огня. Премьер отметил, что с самого начала конфликта на Украине Ватикан и Венгрия выступали за мир, и сейчас есть возможность его достичь.

Ранее Орбан подвел итоги председательства Венгрии в ЕС.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами