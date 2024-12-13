В России раскрыли, что заставит Польшу изменить позицию по Украине

Влияние избранного президента США Дональда Трампа и развитие военной ситуации на фронте не в пользу Киева может заставить Польшу изменить позицию по Украине. Так глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале будущее председательство Варшавы в ЕС.

«С 1.01.2025 председательство в ЕС переходит к Польше, в которой взяли верх древние инстинкты непримиримого врага России», — подчеркнул он.

Как напомнил сенатор, во второй половине 2024 года в ЕС председательствовала Венгрия. Будапешт за это время сделал многое для продвижения идеи о необходимости переговоров.

Однако Польша может начать «тянуть в другую сторону», заняв место Венгрии и будучи председателем в ЕС.

По словам Пушкова, только влияние Трампа и успехи российских войск на Украине могут заставить Варшаву «занять более умеренную позицию» относительно конфликта.

В начале декабря премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил о риске расширения конфликта и подчеркнул необходимость совместных усилий для предотвращения необратимых решений мировых лидеров, добавив, что для достижения мира нужно как можно быстрее добиться прекращения огня. Премьер отметил, что с самого начала конфликта на Украине Ватикан и Венгрия выступали за мир, и сейчас есть возможность его достичь.

Ранее Орбан подвел итоги председательства Венгрии в ЕС.