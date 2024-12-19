Зеленский фамильярно обратился к Трампу на саммите ЕС

Зеленский фамильярно назвал Трампа по имени на саммите в Брюсселе

Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе фамильярно назвал избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по имени и заявил, что хочет видеть его на «нашей стороне». Зеленского цитирует РИА Новости.

«Какие эмоции? Добро пожаловать, Дональд», — заявил украинский лидер, когда его спросили, что он чувствует в связи со скорой инаугурацией Трампа.

Зеленский назвал республиканца сильной личностью и отметил, что хочет видеть его на стороне Киева, поэтому хочет подробнее обсудить конфликт Украины с Москвой. По мнению украинского президента, Трамп «не знает всех деталей», а он, Зеленский, хотел бы выслушать позицию американского лидера по поводу происходящего.

19 декабря Зеленский вновь раскритиковал миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и отверг его посредничество из-за якобы «теплых отношений» с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, усилия премьер-министра являются «политическим пиаром». При этом Орбана считают одним из главных европейских союзников Трампа.

Ранее Зеленский сообщил, когда спецпосланник Трампа по Украине приедет в Киев.