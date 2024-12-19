В ЕС в очередной раз заявили о приверженности к поддержке Украины

Лидеры Европейского союза по итогам последнего в текущем году саммита подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая военную, говорится в письменных выводах встречи в верхах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в тексте документа.

В ЕС также отметили приверженность к предоставлению постоянной политической, финансовой, экономической, а также гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине. В документе указано, что поддержка будет оказываться столько, сколько того потребуется.

Среди прочего Евросоюз призвал «к срочной активизации усилий», в частности по поставке систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, а также по предоставлению необходимой подготовки Вооруженных сил Украины. Также в союзе подчеркнули, что любая мирная инициатива по Украине должна обсуждаться «только с участием Украины».

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге заявила, что ЕС в следующем году планирует перевести порядка €13 миллиардов макрофинансовой помощи, а также предоставить кредит в размере €18 миллиардов под российские активы.

Ранее в странах ЕС призвали «обуздать» фон дер Ляйен из-за ее единоличных решений.