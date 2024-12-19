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В странах ЕС призвали «обуздать» фон дер Ляйен из-за ее единоличных решений

Politico: в странах ЕС выросло раздражение из-за решений главы ЕК фон дер Ляйен

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Лидеры ряда стран недовольны тем, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен самостоятельно принимает важные для регионального содружества решения. Об этом пишет газета Politico.

В материале отмечается, что у высокопоставленных дипломатов из стран — членов Европейского союза (ЕС) начало нарастать раздражение из-за действий фон дер Ляйен. В том числе это касается недавнего решения по торговому соглашению между региональным содружеством и государствами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), пояснили журналисты.

По информации издания, решения руководителя ЕК станут одной из ключевых тем обсуждения в кулуарах предстоящего саммита глав государств и премьер-министров стран — членов регионального содружества. Впервые соответствующее мероприятие пройдет под председательством нового руководителя Европейского совета Антониу Кошты, которого лидеры государств региона попросили «обуздать» Урсулу фон дер Ляйен.

«Настоящий разговор будет о фон дер Ляйен и о том, как далеко она может зайти», — рассказал источник Politico в дипломатических кругах.

Авторы статьи добавили, что еще до переизбрания глава ЕК заработала репутацию человека, предпочитающего принимать важные решения самостоятельно. Речь идет о вопросах, которые выходят за рамки ее полномочий.

5 декабря фон дер Ляйен заявила о приближении переговоров о сотрудничестве между ЕС и MERCOSUR к «финишной черте». На следующий день региональное содружество и страны Южноамериканского общего рынка заключили торговое соглашение, несмотря на недовольство фермеров из европейских государств.

Ранее руководителю ЕК предрекли трудности из-за возвращения бывшего президента США Дональда Трампа к власти.

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