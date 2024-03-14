Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы. При этом они используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Члены парламента рекомендовали исполнительным структурам укрепить отношения объединения с Ереваном. В ЕП отметили, что Армения ранее приостановила участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Евросоюз, считают авторы резолюции, должен быть готов ввести ограничительные меры против стран, которые угрожают суверенитету Армении.

9 марта глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван обсуждает спектр «новых возможностей» во внешней политике, в том числе и идею о вступлении Армении в ЕС.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ждет окончательного ответа от Армении по ОДКБ.