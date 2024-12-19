Путин призвал ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии призвал министерство обороны России ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции.

«Нужно сократить сроки принятия окончательных решений», — сказал он.

Глава государства назвал очень чувствительным вопросом информирование родственников военных, которые числятся пропавшими или попали в плен ВСУ.

«Информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты. Сокращаются объемы поддержки семей», — заявил Путин.

Президент также заявил, что разберется с ситуацией вокруг статуса участника спецоперации и соответствующих выплат для военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции (КТО) в Курской области.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».