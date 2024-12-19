Американские журналисты покинули пресс-конференцию Путина до ее окончания

Американские журналисты, аккредитованные на прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина, покинули мероприятие, не дожидаясь его окончания. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Задали свои вопросы и ушли», — сообщает телеканал.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что высокомерие свойственно не только американским журналистам, но и всему политическому классу и бизнес-элите, поскольку США находились «более 100 лет на лидирующей позиции в мире». Так он прокомментировал вопрос журналиста NBC Владимиру Путину на прямой линии.

Корреспондент американской телекомпании NBC Кир Симмонс на мероприятии заявил, что Владимир Путин на фоне украинского конфликта и ситуации в Сирии якобы оказался в «уязвимом положении» и поинтересовался, на какие компромиссы Россия готова пойти на потенциальных переговорах с Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что в Дагестане прямую линию Путина показывают в детских садах.