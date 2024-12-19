В Дагестане прямую линию Путина показывают в детских садах

Прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина показали в одном из детских садов Бабаюртовского района Дагестана. Об этом сообщается на странице администрации района в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанники детского сада «Сказка» вместе с воспитателями смотрят прямую линию Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Позже публикация была удалена.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным подводит 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

Ранее Пушков оценил вопрос американского журналиста Путину.