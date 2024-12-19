Посол заявил, что участие Испании в НАТО раскололо общественное мнение

Членство Испании в НАТО раскололо общественное мнение и официальную политику страны. Об этом заявил посол РФ в Испании Юрий Клименко, сообщает РИА Новости.

«После падения режима каудильо Франко испанцы сопротивлялись вступлению в НАТО до референдума 1986 года, на котором испанский народ отверг вступление в совместную военную структуру альянса. При этом <...> в 1996 году испанские депутаты одобрили такое решение! Без вынесения этого вопроса на всеобщее обсуждение», — сказал он.

Посол отметил, что участие вооруженных сил Испании во внерегиональных операциях НАТО вызывает критику среди граждан, но не влияет на позицию правительства.

12 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. Это поможет им победить, как они победили в холодной войне, когда тратили на оборону существенно больше 3%, добавил генсек.

Также Рютте отметил, что Россия восстанавливает свои силы «гораздо быстрее, чем ожидал альянс, и быстро учится на своих ошибках». По его словам, Китай «производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США». В связи с этим генсек призвал срочно милитаризировать европейскую промышленность и нарастить военные расходы государств НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спонсоры Украины готовят себе путь к отступлению.