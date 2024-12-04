В МИД заявили, что спонсоры Украины готовят себе путь к отступлению

Спонсоры украинской стороны начинают готовить себе путь к отступлению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Спонсоры киевского режима, очевидно, начинают готовить себе путь к отступлению», – заявила она.

По ее словам, помощник американского лидера Джейк Салливан, говоря об отказе Украины от части территорий в обмен на мир, переложил на Киев ответственность за определение дальнейшей судьбы страны. Захарова отметила, что западные страны начинают понимать, что реалии не позволяют им победить Россию.

Дипломат добавила, что на данный момент Запад пытается создать философско-идеологическую базу для того, чтобы выйти сухими из воды и не дожидаться поражения Украины, что перекладывает на страну не только ответственность, но и вину.

До этого издание Reuters сообщило, что план по урегулированию украинского конфликта избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее Сийярто рассказал о решении НАТО по Украине.