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Орбан готов обсудить с Зеленским предложение о рождественском перемирии

Орбан готов встретиться с Зеленским по поводу рождественского перемирия

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил готовность провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита глав государств ЕС в Брюсселе с целью обсудить предложение Будапешта о рождественском перемирии. Слова главы венгерского кабмина приводит ТАСС.

«Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии», - подчеркнул он.

До этого Орбан заявлял, что Зеленскому следует ответить на предложение о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта в период рождественских праздников.

Он подчеркнул, что предложение о прекращении огня «лежит на столе, Зеленскому следует принять или отклонить его. Орбан подчеркнул, что это решение является ответственностью президента Украины.

Ранее Зеленский понадеялся, что Орбан «не будет звонить хотя бы Асаду».

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