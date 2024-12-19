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Депутат Рады из зала суда намерен показать план обустройства будущей Украины

Депутат Рады Дубинский: во время суда представлю план по обустройству Украины

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский намерен во время судебных заседаний по его делу презентовать свой план обустройства послевоенной Украины. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата Рады.

«Сегодня, во время судебных заседаний, презентую свой план обустройства послевоенной Украины. Это результат моей личной работы, участия моей юридической команды, а также обсуждений здесь, в чате», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, это первая на Украине попытка осмыслить то, что должно происходить в стране и с государством, чтобы оно выжило и получило шанс на выздоровление после войны и психологических, социальных, экономических и правовых травм, которые нанесли ей госпереворот 2014 года и боевые действия.

Как отметил депутат Рады, без подобного плана перезагрузки «страна обречена».

До этого Дубинский заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает данные о насилии и пытках в Вооруженных силах Украины (ВСУ), чтобы обезопасить себя.

Ранее экс-военный ВСУ раскрыл схему вербовки спецслужбами Польши.

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