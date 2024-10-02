Экс-военный ВСУ раскрыл схему вербовки спецслужбами Польши

Польские спецслужбы вербовали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда они проходили обучение в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего украинского военного, который сбежал в ходе обучения из Польши.

По его словам, сотрудники польских спецслужб «переманивали» военнослужащих ВСУ «на свою сторону», чтобы они докладывали информацию об Украине и ситуации в стране, а также о настроениях ее жителей.

«Ну все, что может интересовать поляков про Украину», — сказал экс-военный.

Он также заявил, что эти сотрудники спецслужб Польши носили гражданскую одежду без опознавательных знаков.

В мае бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что украинские кол-центры, промышляющие финансовым мошенничеством, также работают по вербовке россиян, которые затем совершают диверсии.

По его словам, сотрудники СБУ осуществляют тщательный мониторинг социальных сетей россиян, особенно оппозиционно настроенных и паблики о политике, чтобы подбирать там потенциальных кандидатов в агенты.

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