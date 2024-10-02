Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-военный ВСУ раскрыл схему вербовки спецслужбами Польши

РИА Новости: спецслужбы Польши вербовали военных ВСУ во время обучения в Европе

close
Global Look Press

Польские спецслужбы вербовали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда они проходили обучение в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего украинского военного, который сбежал в ходе обучения из Польши.

По его словам, сотрудники польских спецслужб «переманивали» военнослужащих ВСУ «на свою сторону», чтобы они докладывали информацию об Украине и ситуации в стране, а также о настроениях ее жителей.

«Ну все, что может интересовать поляков про Украину», — сказал экс-военный.

Он также заявил, что эти сотрудники спецслужб Польши носили гражданскую одежду без опознавательных знаков.

В мае бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что украинские кол-центры, промышляющие финансовым мошенничеством, также работают по вербовке россиян, которые затем совершают диверсии.

По его словам, сотрудники СБУ осуществляют тщательный мониторинг социальных сетей россиян, особенно оппозиционно настроенных и паблики о политике, чтобы подбирать там потенциальных кандидатов в агенты.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами