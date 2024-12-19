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Песков оценил труд организаторов прямой линии Путина

Песков: титанический труд многих людей стоит за организацией прямой линии Путина

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

За организацией прямой линии президента России Владимира Путина стоит титанический труд большого числа людей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Два наших телеканала, даже больше, много недель над этим проектом работают. Главное, чтобы всем было комфортно, потому что президент будет подводить итоги года, и все подчинено этой цели», — сказал Песков.

По его словам, искусственный интеллект стал хорошим помощником в организации прямой линии.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов. Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили для ее трансляции три часа эфирного времени. Основными темами к прямой линии в этом году стали вопросы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением.

Ранее названы имена ведущих прямой линии с Путиным.

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Прямая линия Путина — 2024
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