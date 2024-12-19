Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

Ведущими прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будут военный корреспондент Дмитрий Кулько (Первый канал) и ведущая Александра Суворова (ВГТРК). Об этом сообщает ТАСС.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов. Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили для ее трансляции три часа эфирного времени.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией, она продолжалась 4 часа 3 минуты.

Как сообщал ТАСС, журналисты начали с раннего утра собираться у Гостиного Двора в Москве в преддверии мероприятия, несмотря на 15-градусный мороз. От проезжей части, по которой к зданию прибывают передвижные телевизионные станции, корреспондентов отделяет барьер. Для обычных машин движение в этом районе с полуночи перекрыто.

Ранее сообщалось, что Путин получил более 2 млн сообщений к прямой линии.