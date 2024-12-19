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В России появилось аниме про «ЛДПР-тян», которая борется с Байденом

В России создали сериал про «ЛДПР-тян», которая борется с Байденом

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ЛДПР

Липецкое отделение партии ЛДПР запустило сериал про «ЛДПР-тян», которая борется с кознями президента США Джо Байдена в коммунальной сфере региона, планируется также запустить второй сезон, где героиня будет бороться с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом изданию «Подъём» заявили в местном отделении партии.

«Идея принадлежит нашему куратору Никите Березину. Из-за популярности аниме молодежная организация придумала персонажа ЛДПР-тян… Потом Березин приехал в Липецк и увидел большое количество коммунальных аварий. А кто виноват в них? Ну и он пошутил, сказал: наверное, Байден вам все улицы перекопал», — отметили в региональном отделении.

В партии добавили, что каждый день выходит по серии про «ЛДПР-тян», на данный момент уже вышло пять серий.

«ЛДПР-тян победит Байдена, а во втором сезоне будем бороться с Трампом», — подчеркнули политики.

В начале декабря лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что готовность Москвы к переговорам с Киевом не будет означать, что в Кремле откажутся от денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее в России заявили о необходимости личной встречи Путина и Трампа.

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