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В Госдуме заявили, что Россия не откажется от денацификации Украины

Слуцкий: отказа от денацификации и демилитаризации Украины не будет

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Petrov Sergey/Global Look Press

Готовность Москвы к переговорам с Киевом не будет означать, что в Кремле откажутся от денацификации и демилитаризации Украины. Такое мнение высказал ТАСС лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Возобновление переговорного процесса возможно на базисе стамбульских договоренностей, которые абсолютно четко решали задачи денацификации и демилитаризации украинского режима», — сказал Слуцкий.

Политик добавил, что это не вопрос торга, поскольку речь напрямую идет о безопасности и благополучии России.

2 декабря OSW Report опубликовал одну из первых версий плана посланника Трампа Кита Келлога. Он подразумевает прекращение изоляции России, оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров, сохранение за РФ занятых территорий и отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет.

В плане отмечается, что США прекратит военную поддержку Украины, если Киев откажется идти на мирные переговоры.

Ранее в России заявили о необходимости личной встречи Путина и Трампа.

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