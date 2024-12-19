Песков объяснил причину приглашения иностранных СМИ на прямую линию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает важным присутствие не только российских, но и зарубежных журналистов на итоговой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны работать со всеми журналистами. И, главное, мы должны использовать все возможности доносить нашу правду, правду нашего президента миру», — заявил он.

По его словам, данный подход отличает Россию от недружественных стран.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что степень падения западной журналистики и общественной позиции является беспрецедентной. Таким образом, дипломат прокомментировала отсутствие реакции западных стран на теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Она добавила, что чудовищным является то, что Организация Объединенных Наций (ООН) не стала обсуждать случившееся.

Ранее стало известно, что Путин получил более 2 млн сообщений к прямой линии.