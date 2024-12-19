В МИД РФ назвали беспрецедентной степень падения журналистики на Западе

Степень падения западной журналистики и общественной позиции является беспрецедентной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Таким образом, дипломат прокомментировала отсутствие реакции западных стран на теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.

«Степень падения западной журналистики, западного общественного мнения, которое формируется так называемыми экспертами, на мой взгляд, беспрецедентная», — заявила она.

По словам Захаровой, у журналистов был прямой повод освещать события, поскольку теракт чудом не распространился на жителей многоквартирного дома в центре Москвы. Она добавила, что чудовищным является то, что Организация Объединенных Наций (ООН) не стала обсуждать случившееся.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

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