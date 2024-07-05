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Во Франции собираются изменить подход к Украине после выборов

Ле Пен пообещала запретить Украине бить ракетами Франции по России

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Global Look Press

Глава парламентской фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен анонсировала ряд изменений в политике Франции по Украине в случае победы ее партии на выборах и последующего формирования правительства. В интервью CNN она отметила, что премьер-министр из ее партии не даст Киеву атаковать российскую территорию дальнобойным оружием Пятой республики.

«Если [президент Франции] Эммануэль Макрон хочет отправить войска на Украину, а премьер-министр против, то никаких войск на Украине не будет», — добавила Ле Пен.

С ее точки зрения, главное для Франции не допустить превращения страны в участника конфликта. Ле Пен подчеркнула, что опасность такого сценария создает как раз разрешение по использованию французских ракет для атак по российской территории, которое дал Киеву Макрон.

«Национальное объединение» вышло победителем из первого раунда парламентских выборов во Франции и лидирует в рейтингах в преддверии второго. Согласно прогнозам, крайне правые и их союзники могут получить свыше 230 из 577 мандатов в нижней палате законодательного органа. При этом Ле Пен уверена, что партия может рассчитывать на абсолютное большинство в 289 мест, которое позволит ей сформировать правительство.

Ранее в НАТО выразили беспокойство из-зв возможной победы партии Ле Пен на выборах.

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