«Уши британцев тоже торчат»: военэксперт о трагедии с генералом Кирилловым

Теракт, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кирилов и его помощник Илья Поликарпов, Киев мог устроить с подачи Лондона. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня де-факто является филиалом спецслужб Великобритании, ее «руками и ногами».

«Уши британцев, я думаю, здесь тоже торчат, хотя они, конечно же, спешат все перевалить именно на украинцев. Всю полноту вины. Что касается украинских спецслужб, они уже вообще полностью потеряли чувство реальности, потеряли берега», — сказал Шкурлатов.

Кириллов и Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) на Рязанском проспекте в Москве.

По данным SHOT, Mash и Baza, военные погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

18 декабря ФСБ задержала исполнителя теракта. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. По данным ведомства, он был завербован спецслужбами Украины.

Ранее в США оценили шансы на успех для ВСУ после убийства генерала Кириллова.