В США оценили шансы на успех для ВСУ после убийства генерала Кириллова

Убийство российского генерала Игоря Кириллова не поможет Украине улучшить положение на фронте, поскольку войска страны продолжают поступательно терять территории. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на западных чиновников и экспертов.

Авторы статьи отмечают, что ситуация еще не была столь отчаянной для Вооруженных сил Украины с начала конфликта на фоне продвижения российских войск к Красноармейску (Покровск — украинское название) в ДНР.

Бывший начальник резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон заявил газете, что убийство генерала не повлияет на боеспособность ВС РФ.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

ФСБ задержала возможного убийцу военных — им оказался приезжий из Узбекистана. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали денежное вознаграждение и европейский паспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британская газета заявила о причастности СБУ к убийству генерала Кириллова.