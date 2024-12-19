В России рассказали, как Зеленский признал «фронтовые реалии»

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о неспособности Украины вернуть Крым и Донбасс свидетельствуют о том, что Киев признает фронтовые реалии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и «накинул на роток платок» относительно Крыма и Донбасса», - подчеркнул он.

По словам депутата, при этом украинский лидер не желает «терять лицо» перед Западом, в связи с чем Зеленский говорит о дипломатическом давлении на РФ.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет ресурсов, которые бы ей позволили «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым.

Отвечая на вопрос о готовности Украины пойти на компромиссы для завершения войны, президент ответил отрицательно, указав, что Киев не готов отказаться от претензий на Крым или Донбасс.

Ранее Зеленский попросил у западных стран лицензии на производство оружия.