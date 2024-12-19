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В Германии рассказали, как можно было избежать конфликта на Украине

Вагенкнехт: конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы России

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Украинского конфликта можно было бы избежать, если бы Запад не пересекал красные линии России. Об этом заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, передает портал WAZ.

«Многое было совершенно предсказуемо, и этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделяли тому, чтобы не пересечь российские красные линии», — подчеркнула она.

Как напоминает WAZ, Вагенкнехт резко критикует поставки западного оружия в Украину и выступает за переговоры с Россией.

17 декабря партия ССВ выдвинула кандидатом на пост канцлера страны свою главу Сару Вагенкнехт.

16 декабря немецкий парламент (бундестаг) проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия. Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Ранее в Германии назвали украинского дипломата «поклонником фашистов».

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