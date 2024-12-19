Испанию призвали отказаться от антироссийского курса

Испании необходимо отказаться от антироссийского внешнеполитического курса. Об этом заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко, передает РИА Новости.

«Рассчитываю, что отношения с Мадридом, достигнув дна, от него со временем оттолкнутся, и мы возобновим взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул дипломат.

По его словам, для реализации такого сценария Мадрид должен будет отказаться от следования навязанному США и ЕС антироссийскому курсу.

Ухудшение отношений России и Испании произошло не по вине РФ, добавил Клименко.

17 декабря в Испании суд Барселоны постановил прекратить рассмотрение нового дела о предполагаемых связях между сторонниками независимости Каталонии и Россией.

Ранее сообщалось, что Испания впервые за 10 лет увеличит численность армии.