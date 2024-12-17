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Суд в Испании закроет дело о «вмешательстве России» в каталонский кризис

Суд в Испании остановит расследование о связях каталонских сепаратистов с РФ

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Andrea Comas/Reuters

В Испании суд Барселоны постановил прекратить рассмотрение нового дела о предполагаемых связях между сторонниками независимости Каталонии и Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Высшего суда Каталонии.

Юридическая инстанция, которые занимались рассмотрением обжалования дел, согласились закрыть производство.

Минувшим летом следственный судья Барселоны Жоакин Агирре начал новое расследование, связанное с предполагаемыми связями между сторонниками независимости Каталонии и Россией. По информации газеты La Vanguardia, в рамках дела фигурировал экс-глава правительства региона Карлес Пучдемон. Политику вменяли госизмену и растрату средств. В начале августа Пучдемон заявил в соцсети X, что решил вернуться в Испанию впервые после того, как в 2017 году бежал из страны.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время незаконного референдума о независимости. После провала процесса отделения от Испании политик бежал в Бельгию.

Ранее суд ЕС восстановил неприкосновенность экс-лидера Каталонии Пучдемона.

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