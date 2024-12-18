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В МИД РФ заявили, что страна стремится к снижению ядерных рисков

Замглавы МИД Рябков: Россия стремится к снижению ядерных рисков

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российская сторона стремится к снижению ядерных рисков, США не хотят отказываться от силового давления на Москву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай», передает ТАСС.

«Мы выступаем за нечто иное, за создание условий для комплексной и многоплановой работы над снижением стратегических рисков путем сведения к минимуму конфликтного потенциала в отношениях ядерных держав», — заявил он.

По его словам, американская сторона хочет минимизировать для себя опасность в военной сфере и другие «неприятные сюрпризы», но продолжает оказывать силовое давление на Россию и ядерные страны. Рябков подчеркнул, что США не готовы рассматривать возможность снижения «силового прессинга».

В ходе этого же выступления Рябков заявил, что Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, этому способствуют риски на границах страны. По его словам, в данной сложной политической ситуации говорить о стратегической стабильности не приходится вообще.

Ранее в МИД России заявили о деградации международной безопасности.

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