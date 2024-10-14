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Политолог назвал сигналом РФ и Китаю слова Байдена о сокращении ядерного оружия

Политолог Еловский: Вашингтон хочет деэскалации напряженности с РФ и Китаем

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден, говоря о сокращении ядерного оружия, подает сигнал России и Китаю о желании деэскалации и возможности начать диалог по новой системе коллективной безопасности в мире. Такое предположение в беседе с Life сделал политолог Дмитрий Еловский.

Эксперт считает, что заявление нынешнего лидера США нужно рассматривать в связке со срывом встречи в формате «Рамштайн» и отказом проводить мирный саммит по Украине в ноябре.

«Рамштайн» — сигнал Украине, что ей пора остановиться и идти на переговоры. И подвешенный вопрос о мирном саммите — сигнал о том, что решаться все будет на переговорах США, Китая, России и каких-то еще крупных стран, а не на номинальных публичных мероприятиях», — сказал Еловский.

13 октября Байден заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. По его словам, мир должен продолжать добиваться прогресса в вопросе отказа от ЯО.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия понимает необходимость контактов по вопросам безопасности, однако в нынешней ситуации не может вести переговоры с США по ядерному оружию.

Ранее Иран прервал непрямые переговоры с США из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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