Китайский дипломат назвал беспочвенными обвинения в адрес КНР в поддержке ОПК РФ

Обвинения Китая со стороны США в том, что страна поставляет России продукцию двойного назначения в интересах российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), являются беспочвенными и демонстрируют двойные стандарты Вашингтона. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Он отметил, что торговля между Китаем и Россией ведется открыто и в соответствии с правилами Всемирной торговой организации и рыночными принципами. Она не направлена против какой-либо третьей стороны, подчеркнул китайский дипломат.

«США предоставляют Украине беспрецедентную военную помощь, одновременно выступая с беспочвенными обвинениями, касающимися нормальных экономических и торговых обменов между Китаем и Россией. Это типичные двойные стандарты, чрезвычайно лицемерные и чрезвычайно безответственные», — добавил Лю, комментируя ежегодный доклад Пентагона о военных возможностях Китая, переданный в конгресс США.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен не исключила введение санкций против китайских банков за поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что Китай изучает способы ослабления влияния санкций на примере России.