Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кого лидер ливанских социалистов выдвинул в президенты

Лидер ливанских социалистов выдвинул в президенты республики командующего армией

close
Global Look Press

Лидер Прогрессивно-социалистической партии (ПСП) Ливана Валид Джумблат предложил выдвинуть в президенты республики командующего армией генерала Джозефа Ауна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политического объединения, которое размещено в X.

«Блок <…> заявляет о необходимости избрания президента Ливана на сессии парламента 9 января 2025 года и поддерживает кандидатуру <…> Джозефа Ауна», — отметили в пресс-службе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд призвали к организации президентских выборов в Ливане. С 2 по 4 декабря по приглашению наследного принца Макрон осуществляет государственный визит в Саудовскую Аравию.

Утром 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Договоренности предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура «Хезболлы».

Ранее Израиль ввел запрет на перемещение гражданских лиц на юге Ливана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами