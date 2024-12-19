Стало известно, кого лидер ливанских социалистов выдвинул в президенты

Лидер Прогрессивно-социалистической партии (ПСП) Ливана Валид Джумблат предложил выдвинуть в президенты республики командующего армией генерала Джозефа Ауна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политического объединения, которое размещено в X.

«Блок <…> заявляет о необходимости избрания президента Ливана на сессии парламента 9 января 2025 года и поддерживает кандидатуру <…> Джозефа Ауна», — отметили в пресс-службе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд призвали к организации президентских выборов в Ливане. С 2 по 4 декабря по приглашению наследного принца Макрон осуществляет государственный визит в Саудовскую Аравию.

Утром 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Договоренности предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура «Хезболлы».

Ранее Израиль ввел запрет на перемещение гражданских лиц на юге Ливана.