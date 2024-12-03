Президент Франции и принц Саудовской Аравии предложили провести выборы в Ливане

Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд призвали к организации президентских выборов в Ливане. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд в понедельник призвали к проведению президентских выборов в Ливане после того, как там вступило в силу хрупкое соглашение о прекращении огня», — сообщает агентство.

С 2 по 4 декабря по приглашению наследного принца Макрон осуществляет государственный визит в Саудовскую Аравию.

Утром 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Договоренности предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура «Хезболлы».

Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатические усилия, во вторник ЦАХАЛ продолжал военные операции против «Хезболлы», а члены движения обстреливали Израиль.

Ранее Израиль ввел запрет на перемещение гражданских лиц на юге Ливана.