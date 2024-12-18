Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США намерены поддерживать открытые каналы связи с Китаем

Пентагон: США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР

close
Reuters

Соединенные Штаты намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт. Об этом говорится в докладе министерства обороны США, подготовленном для американского конгресса, сообщает РИА Новости.

«Минобороны остается приверженным поддержанию открытых каналов связи с КНР, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. Цели функционирования военных каналов коммуникации включают предотвращение кризисов, снижение стратегических и оперативных рисков, а также устранение недопониманий между сторонами», — отмечается в документе.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. На мероприятии, запланированном на 20 января, ожидается участие посла Китая в США и его супруги. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.

15 декабря Fox News заявил, что Трамп застал Китай врасплох, пригласив председателя Си Цзиньпина на инаугурацию в январе.

Ранее Китаю предрекли трудности в налаживании отношений с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами