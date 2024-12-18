США намерены поддерживать открытые каналы связи с Китаем

Соединенные Штаты намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт. Об этом говорится в докладе министерства обороны США, подготовленном для американского конгресса, сообщает РИА Новости.

«Минобороны остается приверженным поддержанию открытых каналов связи с КНР, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. Цели функционирования военных каналов коммуникации включают предотвращение кризисов, снижение стратегических и оперативных рисков, а также устранение недопониманий между сторонами», — отмечается в документе.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. На мероприятии, запланированном на 20 января, ожидается участие посла Китая в США и его супруги. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.

15 декабря Fox News заявил, что Трамп застал Китай врасплох, пригласив председателя Си Цзиньпина на инаугурацию в январе.

Ранее Китаю предрекли трудности в налаживании отношений с Трампом.