Грузинские оппозиционеры начали угрожать игнорирующим их акции гражданам

Грузинский оппозиционер, глава партии «Гирчи» — больше свободы» Зураб Джапаридзе пригрозил гражданам страны, игнорирующим акции протеста. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы не забудем молчания каждого из вас. Те, кто сегодня молчат, хорошо знают, куда идет эта страна. Но вы ждете победы режима и готовитесь стать частью элиты угнетателей», — заявил Джапаридзе.

Он также назвал граждан, отказывающихся от участия в протестах, «гнилыми оппортунистами».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сдаст свой мандат.