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На Украине заявили, что отказ Зеленского от призыва Трампа может привести к мировой войне

Журналистка Панченко: Зеленский отклонил призыв Трампа к прекращению огня

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Johanna Geron/Reuters

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X, передает РИА Новости.

«Зеленский отклонил призыв Трампа к прекращению огня», — заявила она.

По словам журналистки, победа Трампа является четким сигналом того, что американцам нужен мир. Она отметила, что прекращение конфликта нужно и украинцам. Панченко подчеркнула, что из-за одного Зеленского мир может столкнуться с ядерной катастрофой.

До этого Дональд Трамп после встречи с мировыми лидерами во время поездки в Париж на открытие собора Парижской Богоматери заявил, что Зеленский готов к миру с Россией. Избранный лидер добавил, что разрабатывает концепцию того, как положить конец российско-украинскому конфликту.

Накануне Трамп написал, что украинская сторона желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта, и призвал прекратить огонь. Президент Украины, комментируя это, заявил, что прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент.

Ранее в Кремле назвали условие для начала мирных переговоров с Зеленским.

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