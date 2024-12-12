Орбан подвел итоги председательства Венгрии в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе «открытую дверь» для переговоров по установлению мира на Украине.

«Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире, а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС», — сказал Орбан.

По его словам, вместо продолжения конфликта странам ЕС надо работать над тем, чтобы усилить оборонительные мощности Европы и выстроить новую систему безопасности с соседями.

В начале декабря Орбан предупредил о риске расширения конфликта и подчеркнул необходимость совместных усилий для предотвращения необратимых решений мировых лидеров, добавив, что для достижения мира нужно как можно быстрее добиться прекращения огня. Премьер отметил, что с самого начала конфликта на Украине Ватикан и Венгрия выступали за мир, и сейчас есть возможность его достичь.

Ранее МИД Венгрии объяснил значение разговора Орбана и Путина.