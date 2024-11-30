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Финляндия может выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Стубб заявил, что Финляндия может выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

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Vovatol/Shutterstock/FOTODOM

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна может выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на агентство Yle.

«Отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия, и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом. Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции», — заявил он.

По словам Стубба, в условиях предполагаемой угрозы со стороны РФ в Хельсинки намерены изучить возможности и технологический потенциал страны и модернизировать свои сухопутные войска.

28 ноября сообщалось, что в Финляндии начнется сбор подписей за разрешение противопехотных мин.

Согласно Оттавской конвенции, применение и производство противопехотных мин запрещено. Конвенция вступила в силу в 1999 году и была ратифицирована 164 государствами. Украина подписала конвенцию в 2005 году, однако США, Россия, Китай, Индия и Пакистан среди ее участников не числятся.

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.

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