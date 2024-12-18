В МИД рассказали, как может пройти нормализация отношений с США

Россия готова рассмотреть любые предложения по нормализации отношений с Соединенными Штатами. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать, но графики, маршруты, это все вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня», — заявил Рябков.

Так он прокомментировал информацию о том, что будущий спецпосланник по Украине от избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил готовность посетить Москву для переговоров.

До этого газета Newsweek со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что лидеры Европейского союза в телефонных разговорах требуют от Дональда Трампа не бросать Украину.

Главы европейских стран настаивают на продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.