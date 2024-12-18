Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД рассказали, как может пройти нормализация отношений с США

Рябков: РФ готова рассмотреть любые предложения по нормализации отношений с США

close
«Газета.Ru»

Россия готова рассмотреть любые предложения по нормализации отношений с Соединенными Штатами. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать, но графики, маршруты, это все вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня», — заявил Рябков.

Так он прокомментировал информацию о том, что будущий спецпосланник по Украине от избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил готовность посетить Москву для переговоров.

До этого газета Newsweek со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что лидеры Европейского союза в телефонных разговорах требуют от Дональда Трампа не бросать Украину.

Главы европейских стран настаивают на продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами