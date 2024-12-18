В Раде заявили, что Украина в шаге от блэкаута

Украина находится в одном шаге от полного отключения электроэнергии на фоне атак ВС РФ на критическую инфраструктуру республики. Об этом в беседе со Sky News заявила депутат Верховной рады Украины Кира Рудик.

«Каждый день мы находимся в шаге от отключения электроэнергии, и мы соблюдаем энергетический график. Электричество подается 6–8 часов в день, в остальное время его нет», — сказала парламентарий.

15 декабря директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» введет новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всей территории страны. По его словам, все шесть групп отключений будут разделены на 12 подгрупп, что позволит отключать электроэнергию лишь в половине домов.

17 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило, что отключения света на Украине не совпадают с обновленными графиками. По данным издания, население страны массово жалуется на то, что подачу электроэнергии отключают не только не по расписанию, но и неравномерно.

Ранее Гурулев призвал лишать украинцев тепла и света.