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США опасаются, что боевики ИГИЛ могут сбежать из тюрем

Politico: в США опасаются побега тысяч террористов из тюрем в Сирии

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Youssef Boudlal/Reuters

В США опасаются, что террористы ИГИЛ (организация запрещена в России) могут устроить массовый побег из тюрем в Сирии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, тысячи боевиков группировки и их семьи содержат во временных тюрьмах. Это выходцы из Ирака, Сирии и стран Центральной Азии.

«Это сравнимо с бомбой замедленного действия», — отметил один из чиновников.

Он обратил внимание, что, если Турция не остановит эти атаки на Сирийские демократические силы (SDF), то могут начаться массовые побеги из тюрем.

Бывший начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в комментарии газете так же выразил свою обеспокоенность.

В середине декабря сирийцы, живущие в арабской республике и за ее пределами, заявили, что Россия была и продолжит являться верным другом сирийского народа, несмотря на то, что поддерживала бывшего президента САР Башара Асада.

Ранее в Госдуме предложили отправить семью Асада в Мариуполь.

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