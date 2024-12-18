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Раскрыта дальнейшая судьба экс-главы МИД Украины Кулебы

Sciences Po: Кулеба станет доцентом Института политических исследований Франции

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Alina Smutko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в следующем году станет доцентом Института политических исследований Франции (Sciences Po). Об этом написал директор учебного заведения Луис Васси в соцсети X.

«Я рад сообщить, что Дмитрий Кулеба присоединится к Sciences Po 25 января в качестве доцента», — заявил он.

Васси добавил, что Кулеба тем не менее останется на Украине, но посетит Францию во время весеннего семестра для проведения занятий в Парижской школе международных отношения Sciences Po. Также экс-глава МИД Украины появится в шести кампусах за пределами Парижа.

В свою очередь, Кулеба написал на своей странице в соцсети Х, что для него большая честь иметь возможность поделиться со студентами «опытом дипломатии военного времени».

До этого сообщалось, что Кулеба получил работу в Гарвардском университете. Журналисты выяснили, что экс-глава внешнеполитического ведомства Украины стал старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Роберта и Рене Белфер при Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди. Уточнялось, последняя работает при Гарвардском университете в Кембридже.

Ранее на Украине прокомментировали слухи о бегстве Зеленского.

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