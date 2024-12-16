Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украине грозит демографическая яма из-за критических потерь в рядах ВСУ. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал слова министра обороны Андрея Белоусова о том, что с начала СВО украинская армия потеряла практически миллион человек.

По его словам, Украине нужно срочно прекращать боевые действия, поскольку в противном случае страну ждет демографическая яма. В то же время он заметил, что Владимир Зеленский и «его банда» вряд ли остановятся, поскольку сегодня речь идет о мобилизации 18-летних.

«Если миллион мы уже уничтожили, то есть уже 50%, это уже критично. Это проблемы с призывом, мобилизационные ресурсы, что мы сегодня и наблюдаем. Они пытаются призвать и более молодых, и этот незаконный отлов и тому подобное. То есть сегодня Украина перевалила критическое состояние по поводу призыва молодых и взрослых мужчин на войну», — подчеркнул полковник.

В ходе коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине. Путин сообщил, что российские войска прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее в США заявили о начале финальной фазы украинского конфликта.