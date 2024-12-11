Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД назвал грабежом выделение США кредита Украине под гарантии доходов от активов РФ

МИД: выделение США денег Киеву из доходов от активов России является грабежом

close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Выделение Вашингтоном очередного кредита Киеву под гарантии доходов от управления «замороженными» российскими активами является банальным грабежом. Об этом заявило министерство иностранных дел Российской Федерации.

В МИД отметили, что в уголовном праве любого государства подобное деяние квалифицируется как кража, совершенная в составе преступного сообщества по предварительному сговору. Поэтому страны «Большой семерки» просто крадут чужие деньги, готовясь к тому, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе резервы РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что никакие масштабные иностранные кредиты властям Украины уже не помогут, но подконтрольной Соединенным Штатам мировой финансовой системе уже нанесен значительный ущерб. Администрация президента Джо Байдена, пытаясь ввести как можно больше санкций против России, игнорирует ухудшающееся положение экономики США, включая огромный государственный долг и падение уровня жизни американцев.

В заявлении говорится, что Вашингтону не удастся с помощью «киевских марионеток» остановить развитие России и нанести ей стратегическое поражение. Москва не оставит без ответа «лицемерные и псевдоправовые ухищрения» Соединенных Штатов. У нее имеются достаточные возможности и рычаги для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов. Поэтому воровство активов РФ ударит по самим США и их сателлитам.

10 декабря США выделили Киеву кредит на $20 млрд с погашением за счет доходов от активов Российской Федерации.

Ранее Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами