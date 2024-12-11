Выделение Вашингтоном очередного кредита Киеву под гарантии доходов от управления «замороженными» российскими активами является банальным грабежом. Об этом заявило министерство иностранных дел Российской Федерации.

В МИД отметили, что в уголовном праве любого государства подобное деяние квалифицируется как кража, совершенная в составе преступного сообщества по предварительному сговору. Поэтому страны «Большой семерки» просто крадут чужие деньги, готовясь к тому, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе резервы РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что никакие масштабные иностранные кредиты властям Украины уже не помогут, но подконтрольной Соединенным Штатам мировой финансовой системе уже нанесен значительный ущерб. Администрация президента Джо Байдена, пытаясь ввести как можно больше санкций против России, игнорирует ухудшающееся положение экономики США, включая огромный государственный долг и падение уровня жизни американцев.

В заявлении говорится, что Вашингтону не удастся с помощью «киевских марионеток» остановить развитие России и нанести ей стратегическое поражение. Москва не оставит без ответа «лицемерные и псевдоправовые ухищрения» Соединенных Штатов. У нее имеются достаточные возможности и рычаги для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов. Поэтому воровство активов РФ ударит по самим США и их сателлитам.

10 декабря США выделили Киеву кредит на $20 млрд с погашением за счет доходов от активов Российской Федерации.

Ранее Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов.