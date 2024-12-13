Еще две страны станут партнерами БРИКС

Боливия и Куба станут странами — партнерами БРИКС с 1 января 2025 года. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Известиям».

Он отметил, что процесс согласования с приглашенными странами еще не завершен, но ожидается, что вопрос будет решен до окончания российского председательства в БРИКС. По словам Рябкова, это открывает значительные перспективы для приглашенных стран.

Также он добавил, что на данный момент 13 государств претендуют на статус стран-партнеров, однако полный список пока не опубликован.

В ноябре Боливия обозначила согласие стать страной — партнером БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября в Казани состоялся саммит БРИКС.

Ранее сообщалось, что в БРИКС создадут Альянс по развитию искусственного интеллекта.