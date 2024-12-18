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Востоковед спрогнозировал аннексию части Сирии

Востоковед Долгов: Турция готовится к аннексии Алеппо

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Karam al-Masri/Reuters

В результате смены режима Башара Асада в Сирии столкнулись политические интересы Израиля и Турции. Ведущий сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что Анкара готовит аннексию Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, война Израиля и Турции маловероятна. В то же время обе страны долгое время противостояли режиму Асада.

«Другое дело, что теперь его нет, и каждый преследует собственные интересы», — сказал Долгов.

Он считает, что Тель-Авив вряд ли решится на штурм столицы Сирии — Дамаска, но они могут оккупировать часть территорий. В свою очередь Анкара, возможно, готовит силы для аннексии другого крупного города — Алеппо.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в США узнали о масштабном производстве наркотиков режимом Асада.

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