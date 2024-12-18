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В МИД России оценили принятие ООН резолюции о борьбе с неонацизмом

Захарова: принятие резолюции о борьбе с неонацизмом показало широкую поддержку

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MFA Russia/Global Look Press

Принятие российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Генеральной Ассамблее ООН показало широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Результаты голосования наглядно продемонстрировали возрастающую поддержку со стороны международного сообщества ежегодно представляемой Генассамблее традиционной российской инициативы», — сказала дипломат.

Захарова обратила внимание, что резолюция не получила поддержки со стороны стран Запада. По ее словам, это показало его отличие от мирового большинства.

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма 18 декабря. Документ, содержащий 74 пункта, осуждает пересмотр итогов Второй мировой войны, прославление нацистского режима и пропаганду расизма. Его поддержали 119 стран, против высказались 53, включая Германию, Италию и США. Россия вносит эту резолюцию уже 19 лет подряд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова отреагировала на обеспокоенность генсека ООН сообщениями о военных КНДР в России.

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