ООН приняла резолюцию России против героизации нацизма. Кто выступил против? ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с неонацизмом вопреки голосам США и ФРГ

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ, содержащий 74 пункта, осуждает пересмотр итогов Второй мировой войны, прославление нацистского режима и пропаганду расизма. Его поддержали 119 стран, против высказались 53, включая Германию, Италию и США. Россия вносит эту резолюцию уже 19 лет подряд.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщается в Telegram-канале постпредства России при ООН.

Документ, предложенный Россией, принимается на протяжении уже 19 лет и содержит 74 пункта. За него проголосовали 119 стран, 10 воздержались. 53 страны высказались против.

Среди стран, выступивших против, оказались Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония. Ранее резолюцию поддержали Белоруссия и Туркменистан в Третьем комитете ГА.

О чем резолюция?

Резолюция призывает государства принимать меры для предотвращения пересмотра истории Второй мировой войны и осуждает случаи героизации нацизма, включая пронацистские граффити на памятниках жертвам войны.

Авторы документа рекомендуют запретить торжественные мероприятия в честь нацистского режима и его союзников. Резолюция также требует ликвидации всех форм расовой дискриминации, включая законодательные меры, и осуждает использование образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм и ненависть на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

«Государства, голосующие за резолюцию, поддерживают усилия против отрицания нашей общей истории, против нацизма, против расистской и ксенофобской риторики, против проявлений исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма. Борьба против этого зла одна из важнейших задач ООН, которая была создана как ответ на ужасы и преступления нацизма и фашизма», — сказано в сообщении российского постпредства при ООН.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что страны, выступившие против российской резолюции, фактически отказались поддержать международные усилия, направленные на противодействие агрессивным формам расизма, ксенофобии и нацизма.

Она также подчеркнула, что Россия вносит резолюцию по борьбе с героизацией нацизма уже почти два десятилетия, и ее стабильно поддерживает большинство членов мирового сообщества.

Поправки западных стран

Во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН в российский проект резолюции была внесена поправка западных стран, утверждающая, что Россия борьбой с героизацией нацизма стремится оправдать необходимость проведения специальной военной операции (СВО). За эту поправку проголосовали 63 страны, против — 41, воздержались — 50.

Заболоцкая заявила, что Россия «дистанцируется от политизированного параграфа, который не имеет отношения к основной цели резолюции». По ее словам, это связано с «нечистоплотными попытками» сорвать международные усилия в борьбе с нацизмом и дискриминацией.

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Документ, который вносит Россия, состоит из 74 пунктов. В ноябре Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию России о борьбе с современными формами расизма.

Документ, предложенный Россией, поддержали 116 стран, против проголосовали 54, а еще 11 государств воздержались. Среди тех, кто выступил против, оказалась та же группа стран — США, Германия, Украина, Франция, Эстония и ряд других государств.

В прошлом году резолюцию поддержали 112 государств, 50 выступили против, 14 воздержались.