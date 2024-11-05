Захарова отреагировала на обеспокоенность генсека ООН сообщениями о военных КНДР в России

Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и руководство организации к беспристрастности и объективности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале внешнеполитического ведомства обеспокоенность генсека сообщениями о присутствии военных КНДР в России.

«Призываем Гутерриша и руководство ООН проявлять объективность и беспристрастность в своей работе, не допускать двойных стандартов, читать Устав ООН во всей его полноте», — отмечается в комментарии.

Также Захарова попросила обратить внимание на статью 100 Устава ООН, которая предписывает «не поддаваться внешнему влиянию».

4 ноября представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш обеспокоен информацией об отправке военных КНДР в Россию. Он подчеркнул, что генсек также выразил тревогу по поводу того, что подобная ситуация может подразумевать отправку северокорейских войск в зону российско-украинского конфликта. Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта, добавил Дюжаррик.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что оборонное ведомство США не может подтвердить информацию СМИ о том, что военные из КНДР уже якобы задействованы в боевых действиях на Украине.

Ранее стало известно неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию.